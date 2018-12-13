В Рубцовске нашли труп без вести пропавшего мужчины

СЕГОДНЯ 10:43 2018-12-13T10:43:59+03:00

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В городе Рубцовске Алтайского края 11 декабря нашли мужской труп. Им оказался ранее объявленный в розыск 31-летний местный житель.

Как сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону, труп нашли за трансформаторной подстанцией. На теле обнаружены признаки насильственной смерти. Отработавшие на месте происшествия следователи, возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Личность погибшего также уже установили. Судя по всему, им оказался 31-летний местный житель, который пропал 1 декабря. На его поиски были направлены силы правоохранительных органов, а также добровольцев.

- Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками полиции проверяют причастность конкретных лиц к совершению особо тяжкого преступления, - также сообщают в ведомстве.

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