Названо имя кандидата на должность прокурора Алтайского края

13 Дек. 10:31 2018-12-13T10:47:26+03:00

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В Алтайское краевое Законодательное Собрание в четверг, 13 декабря, назвали имя кандидата на должность нового прокурора региона. Согласно представлению Генерального прокурора РФ Юрия Чайки, им может стать Александр Руднев.

В АКЗС отмечают, что процедура согласования кандидата на эту должность должна быть проведена в соответствии с Конституцией страны, Федеральным законом, законом Алтайского края и Регламентом АКЗС. Рассмотрение должно состояться на ближайшей сессии, но не позднее 30 дней, с момента поступления в Заксобрание.

О кандидате, коим стал 44-летний Александр Руднев известно, что у него высшее юридическое образование, а в органах прокуратуры он служит уже 22 года.

- Свой профессиональный путь он начинал с должности помощника Алтайского межрайонного природоохранного прокурора до первого заместителя прокурора Волгоградской области, - сообщают в АКЗС.

В последней должности он находился с августа 2010 года и по настоящее время.