2018-12-13T13:20:35+03:00
Происшествия

На Алтае из магазина вынесли товара на 150 тысяч рублей

В совершении кражи подозревают рецидивиста
Анна СЕМИНА
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Сельский магазинСельский магазинФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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24-летнего жителя Тальменского района Алтайского края подозревают в краже из продуктового магазина. Его владельцы оценивают ущерб в 150 тысяч рублей.

Согласно предварительной информации, в ночь на 2 октября в селе Озерки 24-летний местный житель решил ограбить магазин.

- Он отогнул металлическую решетку, выставил стекло и забрался в помещение. Из магазина он похитил продукты питания, спиртные напитки, сигареты, хозяйственные товары. Владелец торговой точки оценил ущерб в сумму, около 150 тысяч рублей. Весь товар воришка загрузил в коляску мотоцикла и вывез в один из заброшенных домов, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Злоумышленника удалось установить. Накануне его задержали. Часть похищенного все же удалось изъять.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция – лишение свободы на срок до пяти лет. Уже известно, что селянин уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности за кражи. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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