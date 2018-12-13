2018-12-13T10:48:24+03:00
Происшествия

Барнаулец украл из супермаркета виски и коньяк

Ущерб составил около пяти тысяч рублей
Анна СЕМИНА
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29-летний житель Барнаула попался на краже алкоголя из продуктового супермаркета. На его счету виски и коньяк.

Когда душа затребовала праздника, молодой человек отправился в ближайший супермаркет. Подойдя к стеллажу, где стоял дорогой алкоголь, он прихватил с собой три бутылки виски и одну коньяка. Спрятал их под куртку и сбежал.

- Сумма причиненного ущерба составила около пяти тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Злоумышленника задержали сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы. В данный момент по факту кражи алкогольной продукции возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

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