2018-12-13T08:31:29+03:00
Звезды

Год театра откроют в Барнауле

В тем примут участие все труппы города
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Барнауле готовятся к торжественному открытию Года театра. Красочное мероприятие состоится в четверг, 13 декабря.

В рамках мероприятия пройдет театрализованное представление на сцене Алтайского государственного музыкального театра. Режиссером открытия Года театра выступил Константин Яковлев.

Как рассказывают авторы постановки, в ней будет рассказана история появления профессионального театра в России и на Алтае в частности.

- Это будет яркое, красочное представление, в котором задействованы артисты музыкального театра, весь состав хора и балета, а также наши друзья из Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина, Молодежного театра Алтая и театра кукол «Сказка», - рассказывает сам Яковлев.

А вот от лица тех, кто не сможет присутствовать в Барнауле, со сцены прозвучит видеообращение. Его записали труппы театров Бийска и Рубцовска.

Открытие Года театра начнется в 18.30 в Алтайском музыкальном театре (проспект Комсомольский, 108).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В самой известной алтайской пещере нашли древний карандаш
Без тепла и горячей воды: В Барнауле произошли две коммунальные аварии
Какой будет дорога-мечта вокруг Барнаула
Жителей дома, где рухнул потолок, могут расселить через три месяца
Военные перекроют трассы в Алтайском крае
В Рубцовске нашли труп без вести пропавшего мужчины
Названо имя кандидата на должность прокурора Алтайского края
Товара 150 тысяч рублей вынесли из магазина на Алтае
Барнаулец украл из супермаркета виски и коньяк
Алтайский медуниверситет вошел в тройку лидеров Национального рейтинга «Социальный навигатор» 2018 года
Суд вынес приговор студентам, убившим 15-летнего мальчика в Бийске
Пенсионерка перевела мошеннику более 460 тысяч рублей
Алтай-Кокс победил в краевом конкурсе «Лучший социально-ответственный работодатель года»
Два новых 3D-кинозала откроют в райцентрах Алтайского края
Жительница Барнаула в качестве зарплаты забрала золотые украшения
«Доедающий без соли» бийчанин хочет стать мэром родного города
Футболисты алтайского «Динамо» начали подготовку к весенней части первенства России
Алтайский край признали одним из самых экологически безопасных регионов
Житель Тальменского района до смерти забил не ночевавшую дома жену