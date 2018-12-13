2018-12-13T08:31:29+03:00
Звезды

Год театра откроют в Барнауле

В тем примут участие все труппы города
Анна СЕМИНА
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В Барнауле готовятся к торжественному открытию Года театра. Красочное мероприятие состоится в четверг, 13 декабря.

В рамках мероприятия пройдет театрализованное представление на сцене Алтайского государственного музыкального театра. Режиссером открытия Года театра выступил Константин Яковлев.

Как рассказывают авторы постановки, в ней будет рассказана история появления профессионального театра в России и на Алтае в частности.

- Это будет яркое, красочное представление, в котором задействованы артисты музыкального театра, весь состав хора и балета, а также наши друзья из Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина, Молодежного театра Алтая и театра кукол «Сказка», - рассказывает сам Яковлев.

А вот от лица тех, кто не сможет присутствовать в Барнауле, со сцены прозвучит видеообращение. Его записали труппы театров Бийска и Рубцовска.

Открытие Года театра начнется в 18.30 в Алтайском музыкальном театре (проспект Комсомольский, 108).

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