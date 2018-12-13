Алтайский медуниверситет вошел в тройку лидеров Национального рейтинга «Социальный навигатор» 2018 года

СЕГОДНЯ 08:12 2018-12-13T08:12:58+03:00

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Алтайский медуниверситет улучшил позиции в Национальном рейтинге востребованности вузов проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня».

В итоговом рейтинге 2018 года, представленном 12 декабря, АГМУ занял третье место среди 48 медицинских вузов страны, расположившись сразу за Российским национальным исследовательским медуниверситетом имени Н.И. Пирогова и Первым Московским государственным медуниверситетом имени И.М. Сеченова – крупнейшими столичными центрами профильного образования в стране.

Таким образом, за год АГМУ поднялся на одну строчку рейтинга, с четвертого на третье место. Алтайский медуниверситет – единственный вуз Алтайского края, вошедший в число лидеров рейтинга.

Всего в 2018 году в исследование проекта «Социальный навигатор» включены 444 государственных, муниципальных и частных вуза, среди которых 126 инженерных, 87 классических университетов, 56 сельскохозяйственных вуза, 68 гуманитарных, 59 из сферы управления и 48 медицинских.

Оценка вузов проводилась по таким показателям, как доля выпускников, получивших направление на работу, доля средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов, индекс цитирования трудов сотрудников организации.