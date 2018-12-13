13 Дек. 08:01 2018-12-13T12:15:45+03:00

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Два бывших студента учебных заведений Бийска отправятся в колонию за убийство 15-летнего подростка.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, в июне 2017 года на берегу реки одного из сел Смоленского района обнаружили тело 15-летнего школьника. Спустя две недели были задержаны два студента из Бийска.

По версии следствия, один из молодых людей на почве ревности спланировал убийство подростка, при этом уговорив своего друга стать соучастником преступления. В середине июня они приехали в село, где проживал мальчик и в вечернее время под предлогом разговора вывели его в безлюдное место. Жестоко избив школьника, студенты задушили его и отнесли тело на берег реки.

Также во время расследования уголовного дела была установлена причастность студента ВУЗа к совершению вандализма - он нарисовал краской на одном из религиозных учреждений города символ, схожий со свастикой.

Следствием проделан значительный объем работы по сбору и закреплению доказательств по уголовному делу: проанализированы результаты трудоемких биологических, генетических политологических, лингвистических и иных экспертиз, допрошено 40 свидетелей. Объем материалов уголовного дела составил более 10 томов.

В ходе предварительного следствия студент колледжа полностью признал вину. Судом ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, второй вины не признал. Суд приговорил его к 15 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.