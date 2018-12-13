Пенсионерка перевела мошеннику более 460 тысяч рублей
Полицейские разыскивают мошенника, который похитил у пенсионерки более 460 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в конце ноября на стационарный телефон 80-летней жительнице города Камень-на-Оби позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ей положена компенсация за приобретенные ранее медицинские товары. Однако для того, чтобы получить деньги, необходимо перечислить комиссию.
- В итоге пожилая женщина перевела на счет злоумышленников денежные средства в сумме более 460 тысяч рублей. Когда у потерпевшей закончились все сбережения, она обратилась в полицию, - отмечают в пресс-службе.
Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».
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