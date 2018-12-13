Два новых 3D-кинозала откроют в райцентрах Алтайского края

13 Дек. 04:47 2018-12-13T04:47:46+03:00

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Современные 3D-кинозалы открылись в двух райцентрах Алтайского края в среду, 12 декабря.

Как сообщают в пресс-службе Министерства культуры региона, они появились в селах Романово и Родино. Это стало возможным благодаря победе в конкурсе, проводимым Всероссийским Фондом кино. Он выделил гранд в размере пять миллионов рублей каждому. За эти деньги в райцентры приобрели современные акустические системы, 3D-кинопроекторы, экраны и многое другое. Стоит отметить, что переоборудование проходит при софинансировании со стороны администрации районов.

- Администрация Романовского района выделила 200 тысяч рублей на приобретение 3D-очков и оборудование киноаппаратной системой охлаждения. А в Родинском районе на субсидию краевого бюджета были закуплены новые кресла, одежда сцены, а также произведён текущий ремонт зрительного зала и операторской, - рассказывают в профильном ведомстве.

Торжественная церемония открытия кинозалов завершилась показом фильма «Крымский мост. Сделано с любовью».