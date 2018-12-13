Жительница Барнаула в качестве зарплаты забрала золотые украшения

13 Дек. 04:32 2018-12-13T04:32:19+03:00

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В Барнауле состоялся суд над местной жительницей, которая украла у хозяйки золото, в качестве оплаты за свой труд.

Следствие установило, что осужденная жила в квартире своей работодательницы. Она помогала ей в воспитании детей, а также делала ремонт в жилище. За это осужденная получала деньги. Правда, как она посчитала, оплата оказалась несоразмерной затраченным усилиям. Поэтому женщина решила сама взять то, что ей «причитается».

- Пока хозяйки квартиры не было дома, она взяла у нее 13 золотых украшений и скрылась с ними. Часть она подарила, часть реализовала через ломбард, а часть потеряла во время пьянки, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края. - Общая сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей.

Во время судебного заседания «няня» признала вину и извинилась перед своей бывшей хозяйкой, но утерянные украшения, которые ей дарила бабушка на значимые даты, вернуть не смогла.

Воровку признали виновной и назначили ей полтора года исправительных работ с удержанием в доход государства 10% от заработка с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.