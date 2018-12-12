2018-12-12T15:32:43+03:00
Общество

Алтайский край признали одним из самых экологически безопасных регионов

Иван ОЛЕКСЮК
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Алтайский край занял второе место в национальном экологическом рейтинге. Его составил «Зеленый патруль» по итогам осени 2018 года.

Наш регион поднялся на одну позиции по сравнению с прошлым периодом. В Сибирском федеральном округе край возглавил рейтинг, вытеснив Республику Алтай на третью строчку. На первом месте оказалась Тамбовская область.

- Алтайский край активно прогрессирует и очень близок к первой позиции. Природоохранный и социально-экологический индексы региона увеличились на два балла и составили 59 и 75 из 100. Промышленно-экологический индекс прибавил сразу три балла (50 из 100). Совокупность показателей дала рост сводного индекса - 63 (весной 2018 года он составлял 59 баллов). Это позволило Алтайскому краю упрочить лидерство в тройке наиболее экологически безопасных регионов страны, - говорит председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.

Как сообщается на официальном сайте региона, Алтайский край с 2016 года сохраняет позицию в тройке лидеров экорейтинга, в 2014 - 2015 годах регион находился на пятом - шестом местах.

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