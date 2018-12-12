2018-12-12T17:08:27+03:00
Спорт

Футболисты алтайского «Динамо» начали подготовку к весенней части первенства России

Иван ОЛЕКСЮК
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Недавно завершился отпуск спортсменов, они уже прошли диспансеризацию. Готовить команду к весенним играм в статусе исполняющего обязанности главного тренера будет Александр Суровцев.

Новость опубликована на официальном сайте правительства Алтайского края со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

- По информации медицинского штаба, в настоящий момент в лазарете команды по разным причинам находятся несколько человек. Они должны восстановиться до середины декабря и присоединиться к команде, - сообщает пресс-служба клуба.

Участие в первенстве ПФЛ в группе «Восток» динамовцы возобновят 15 апреля выездным матчем с новосибирской «Сибирью-2». Напомним, футболисты барнаульского клуба ушли на зимний перерыв первенства России с пятым результатом. Последний матч состоялся в октябре.

Соперником представителей Алтайского края были игроки иркутского клуба «Зенит». Встреча завершилась со счетом 0:0.

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