2018-12-12T14:46:51+03:00
Происшествия

Житель Тальменского района до смерти забил не ночевавшую дома жену

Иван ОЛЕКСЮК
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В Тальменском районе местный житель до смерти забил не ночевавшую дома жену. Мужчина ударил ее кулаком по лицу, отчего женщина упала на пол, ударившись головой и спиной.

Как сообщает краевая прокуратура, обвиняемый нанес не менее четырех ударов кулаками по туловищу, взял ее за одежду в районе пояса и за воротник, приподнял, ударил головой о закрытую входную дверь дома. От полученных телесных повреждений наступила смерть.

Против ревнивца возбудили уголовное дело. Он не стал отпираться и признал вину в полном объеме.

- Приговором Тальменского районного суда, с учетом смягчающих наказание обстоятельств, обстоятельств совершенного преступления, последствием которого явилась смерть человека, подсудимому назначено наказание по совокупности приговоров в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает прокуратура.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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