2018-12-12T14:46:51+03:00
Происшествия

Житель Тальменского района до смерти забил не ночевавшую дома жену

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тальменском районе местный житель до смерти забил не ночевавшую дома жену. Мужчина ударил ее кулаком по лицу, отчего женщина упала на пол, ударившись головой и спиной.

Как сообщает краевая прокуратура, обвиняемый нанес не менее четырех ударов кулаками по туловищу, взял ее за одежду в районе пояса и за воротник, приподнял, ударил головой о закрытую входную дверь дома. От полученных телесных повреждений наступила смерть.

Против ревнивца возбудили уголовное дело. Он не стал отпираться и признал вину в полном объеме.

- Приговором Тальменского районного суда, с учетом смягчающих наказание обстоятельств, обстоятельств совершенного преступления, последствием которого явилась смерть человека, подсудимому назначено наказание по совокупности приговоров в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает прокуратура.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт