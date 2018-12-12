Житель Тальменского района до смерти забил не ночевавшую дома жену
В Тальменском районе местный житель до смерти забил не ночевавшую дома жену. Мужчина ударил ее кулаком по лицу, отчего женщина упала на пол, ударившись головой и спиной.
Как сообщает краевая прокуратура, обвиняемый нанес не менее четырех ударов кулаками по туловищу, взял ее за одежду в районе пояса и за воротник, приподнял, ударил головой о закрытую входную дверь дома. От полученных телесных повреждений наступила смерть.
Против ревнивца возбудили уголовное дело. Он не стал отпираться и признал вину в полном объеме.
- Приговором Тальменского районного суда, с учетом смягчающих наказание обстоятельств, обстоятельств совершенного преступления, последствием которого явилась смерть человека, подсудимому назначено наказание по совокупности приговоров в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает прокуратура.
Приговор суда в законную силу не вступил.