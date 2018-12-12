2018-12-12T13:47:03+03:00
Происшествия

Бийчанин сядет в тюрьму за убийство мачехи и сводного брата

Ему дали 21 год заключения
Анна СЕМИНА
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Одно из орудий убийства - гантеляОдно из орудий убийства - гантеляФото: Анна СЕМИНА
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51-летний бийчанин получил срок за двойное убийство – мачехи и сводного брата.

Следствие установило, что в один из январских дней 2018-го года между братьями произошла ссора из-за жилплощади.

- Обвиняемый нанес 46-летнему потерпевшему множественные удары топором по голове, после чего спрятал его тело в шкаф-купе, в квартире, где они жили. Когда домой вернулась 66-летняя мачеха, пасынок поссорился и с ней и во время конфликта забил ее гантелей, а затем задушил, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Оба потерпевших скончались на месте происшествия. Их убийца скрылся. Через несколько дней тревогу забили коллеги пенсионерки. Тогда-то и нашли тела погибших.

Подозреваемого быстро задержали. В ходе расследования выяснилось, что на тот момент он только полгода как освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство, сопряженное с разбойным нападением.

Суд признал 51-летнего мужчину виновным и назначил ему 21 год лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а последующих – в исправительной колонии особого режима.

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