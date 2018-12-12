2018-12-12T13:47:03+03:00
Происшествия

Бийчанин сядет в тюрьму за убийство мачехи и сводного брата

Ему дали 21 год заключения
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Одно из орудий убийства - гантеляОдно из орудий убийства - гантеляФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

51-летний бийчанин получил срок за двойное убийство – мачехи и сводного брата.

Следствие установило, что в один из январских дней 2018-го года между братьями произошла ссора из-за жилплощади.

- Обвиняемый нанес 46-летнему потерпевшему множественные удары топором по голове, после чего спрятал его тело в шкаф-купе, в квартире, где они жили. Когда домой вернулась 66-летняя мачеха, пасынок поссорился и с ней и во время конфликта забил ее гантелей, а затем задушил, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Оба потерпевших скончались на месте происшествия. Их убийца скрылся. Через несколько дней тревогу забили коллеги пенсионерки. Тогда-то и нашли тела погибших.

Подозреваемого быстро задержали. В ходе расследования выяснилось, что на тот момент он только полгода как освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство, сопряженное с разбойным нападением.

Суд признал 51-летнего мужчину виновным и назначил ему 21 год лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а последующих – в исправительной колонии особого режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт