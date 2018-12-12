2018-12-12T13:28:05+03:00
Туризм

Алтайским туристам советуют сдать путевки на Хайнань

САПОЖКОВА Александра
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Хайнань. Фото Анна Адамайтес.Хайнань. Фото Анна Адамайтес.
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Алтайская ассоциация туризма советует жителям края, которые планировали в ближайшее время отдых на Хайнане, сдать свои путевки и вернуть деньги.

Дело в том, что отдых может обернуться проблемой. Причина тому — приостановка рейсов иркутской авиакомпанией «Ир-Аэро» из-за долгов туроператора «Жемчужная река» (в два с лишним миллиона долларов). Заложниками этой непростой финансовой ситуации уже стали россияне, которые сейчас отдыхают на острове.

Около сотни жителей Алтайского края должны вернуться на родину с Хайнаня 14 декабря, но рейсом другой авиакомпании - «Алроса». И перед этой авиакомпанией туроператор «Жемчужная река» тоже имеет долги, хотя и не такие большие. Сейчас «Алроса» не имеет разрешения на ввоз туристов в Китай, но вправе совершать вывоз, сообщают «Наши Новости».

- В такой ситуации тем, кто только собирается на отдых и купил путевки, лучше расторгнуть договор. Полагаю, это наиболее оптимальный вариант, так как, судя по ситуации, последующая деятельность туроператора будет крайне проблематичной, – сказала Наталья Гордеева, президент алтайской региональной ассоциации туризма.

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