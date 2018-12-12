Барнаулец продал пенсионерке искусственную шубу под видом настоящей
Полицейские Барнаула задержали мужчину, который обманул пенсионерку при продаже шубы.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, барнаулец продал 66-летней покупательнице шубу из искусственного меха под видом натуральной из норки. Женщина отдала 40 тысяч рублей, что в несколько раз больше фактической стоимости шубы. Вскоре горожанка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
Женщина смогла описать автомобиль, на котором передвигался продавец шубы, и дала подробное описание внешности мужчины. Это позволило полицейским довольно оперативно установить личность подозреваемого, который уже на следующие сутки был задержан. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый написал явку с повинной.
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