Барнаулец продал пенсионерке искусственную шубу под видом настоящей

СЕГОДНЯ 11:06 2018-12-12T11:24:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские Барнаула задержали мужчину, который обманул пенсионерку при продаже шубы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, барнаулец продал 66-летней покупательнице шубу из искусственного меха под видом натуральной из норки. Женщина отдала 40 тысяч рублей, что в несколько раз больше фактической стоимости шубы. Вскоре горожанка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Женщина смогла описать автомобиль, на котором передвигался продавец шубы, и дала подробное описание внешности мужчины. Это позволило полицейским довольно оперативно установить личность подозреваемого, который уже на следующие сутки был задержан. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый написал явку с повинной.

Читайте также

Член избиркома на Алтае попалась на закладке наркотиков

В Барнауле состоится суд над супругами, которых обвиняют в распространении наркотиков (подробнее).