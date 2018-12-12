2018-12-12T10:02:50+03:00
Происшествия

Водитель Toyota RAV4 сбил 19-летнюю девушку и скрылся

САПОЖКОВА Александра
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Сотрудники Госавтоинспекции Барнаула разыскивают водителя автомобиля Toyota RAV4, который скрылся после наезда на 19-летнюю девушку.

В ГИБДД сообщили, что дорожно-транспортное происшествие случилось еще 6 ноября в 8 часов 15 минут на улице Юрина в районе дома № 225.

- Неустановленный автомобиль под управлением неустановленного водителя наехал на девушку 1999 года рождения, а затем покинул место происшествия, - рассказали сотрудники автоинспекции.

Отмечается, что автомобиль 2012 – 2018 годов выпуска в кузове белого цвета. Другой информации о машине нет.

Если вам что-либо известно о происшествии, сообщите об этом по телефонам розыска: 393-548, 393-605, либо по телефонам дежурной части: 393-555, 391-090 или 02.

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