Андрей Щукин назначен замминистра юстиции Алтайского края

СЕГОДНЯ 09:27 2018-12-12T09:28:08+03:00

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Андрей Щукин официально вступит в новую должность - заместителя врио министра юстиции Алтайского края.

Порталу "Толк" Щукин рассказал, что назначение состоится сегодня, 12 декабря. Впрочем, свою должность корреспондентам он не озвучил и попросил дождаться ее официального оглашения.

По информации источников, Андрей Щукин будет заниматься материально-технической сферой управления юстиции.

Отмечается, что чиновник рассматривался на должность замминистра по курированию мировых судей, но не прошел согласование. Ранее также выдвигалась версия, что Щукин может возглавить ЗАГС Алтайского края.

Напомним, Андрей Щукин занимал должность заместителя председателя правительства Алтайского края. Но в октябре 2018 года покинул ее.

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