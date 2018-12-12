2018-12-12T09:28:08+03:00
Политика

Андрей Щукин назначен замминистра юстиции Алтайского края

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Андрей ЩукинАндрей ЩукинФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Андрей Щукин официально вступит в новую должность - заместителя врио министра юстиции Алтайского края.

Порталу "Толк" Щукин рассказал, что назначение состоится сегодня, 12 декабря. Впрочем, свою должность корреспондентам он не озвучил и попросил дождаться ее официального оглашения.

По информации источников, Андрей Щукин будет заниматься материально-технической сферой управления юстиции.

Отмечается, что чиновник рассматривался на должность замминистра по курированию мировых судей, но не прошел согласование. Ранее также выдвигалась версия, что Щукин может возглавить ЗАГС Алтайского края.

Напомним, Андрей Щукин занимал должность заместителя председателя правительства Алтайского края. Но в октябре 2018 года покинул ее.

Читайте также: Еще два чиновника покинули свои кресла в Алтайском крае - это Александр Жидких и Андрей Щукин

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт