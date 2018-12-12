Маленький мальчик погиб в Барнауле от удара током

СЕГОДНЯ 07:45 2018-12-12T07:45:03+03:00

Он коснулся металлического предмета, который был под напряжением

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В Барнауле маленький мальчик во время игры получил удар током, от чего скончался на месте.

Следствие установило, что в августе-ноябре 2017 года обвиняемый по просьбе своих родственников монтировал электропроводку в пристройке их частного дома. При этом никаких специальных познаний в этой сфере у него не было.

- Во время монтажа он повредил изоляцию кабеля проводки в стене дома, и, не смонтировав должным образом заземление, оставил провод свободно свисать со стены и лежать на земле во дворе дома. При этом провод касался металлических предметов, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

27 июня этого года маленький мальчик играл во дворе этого дома. Он дотронулся металлических предметов, которые находились под напряжением. Ребенок скончался на месте происшествия от удара током.

Против «электрика» завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Свою вину он полностью признал. Максимальное наказание, которое может ему грозить – это лишение свободы на срок до двух лет.