2018-12-12T07:45:03+03:00
Происшествия

Маленький мальчик погиб в Барнауле от удара током

Он коснулся металлического предмета, который был под напряжением
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Мальчик скончался на месте происшествияМальчик скончался на месте происшествияФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

В Барнауле маленький мальчик во время игры получил удар током, от чего скончался на месте.

Следствие установило, что в августе-ноябре 2017 года обвиняемый по просьбе своих родственников монтировал электропроводку в пристройке их частного дома. При этом никаких специальных познаний в этой сфере у него не было.

- Во время монтажа он повредил изоляцию кабеля проводки в стене дома, и, не смонтировав должным образом заземление, оставил провод свободно свисать со стены и лежать на земле во дворе дома. При этом провод касался металлических предметов, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

27 июня этого года маленький мальчик играл во дворе этого дома. Он дотронулся металлических предметов, которые находились под напряжением. Ребенок скончался на месте происшествия от удара током.

Против «электрика» завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Свою вину он полностью признал. Максимальное наказание, которое может ему грозить – это лишение свободы на срок до двух лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт