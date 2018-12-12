Алтайский медуниверситет приглашает школьников на День открытых дверей
16 декабря Алтайский медуниверситет проведет третий День открытых дверей в этом учебном году.
К участию приглашаются школьники старших классов, выпускники медолледжей из Алтайского края, а также все желающие.
В программе – информация о правилах приема в АГМУ в 2019 году и направлениях подготовки, встреча с руководством вуза, мастер-классы, организованные кафедрами университета.
- Это возможность для школьников и их родителей узнать больше об условиях поступления в университете, особенностях будущей приемной кампании, задать вопросы руководству вуза, деканам факультетов, ответственному секретарю приемной комиссии, – отмечают в институте довузовского образования АГМУ.
Мероприятие пройдет в актовом зале главного корпуса (пр. Ленина, 40) с 10.00 до 14.30. Регистрация участников начнется в 9.30 на четвертом этаже.
День открытых дверей В АГМУФото: предоставлено пресс-службой