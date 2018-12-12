2018-12-12T07:38:19+03:00
Общество

Алтайский медуниверситет приглашает школьников на День открытых дверей

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Изменить размер текста:

16 декабря Алтайский медуниверситет проведет третий День открытых дверей в этом учебном году.

К участию приглашаются школьники старших классов, выпускники медолледжей из Алтайского края, а также все желающие.

В программе – информация о правилах приема в АГМУ в 2019 году и направлениях подготовки, встреча с руководством вуза, мастер-классы, организованные кафедрами университета.

- Это возможность для школьников и их родителей узнать больше об условиях поступления в университете, особенностях будущей приемной кампании, задать вопросы руководству вуза, деканам факультетов, ответственному секретарю приемной комиссии, – отмечают в институте довузовского образования АГМУ.

Мероприятие пройдет в актовом зале главного корпуса (пр. Ленина, 40) с 10.00 до 14.30. Регистрация участников начнется в 9.30 на четвертом этаже.

День открытых дверей В АГМУ Фото: предоставлено пресс-службой

День открытых дверей В АГМУФото: предоставлено пресс-службой

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт