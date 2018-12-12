2018-12-12T07:13:18+03:00
Общество

ГИБДД Барнаула: об опасных горках сообщайте в полицию

САПОЖКОВА Александра
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Горка в БарнаулеГорка в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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Перед новогодними праздниками сотрудники ГИБДД Барнаула призывают горожан быть внимательными на дорогах и следить за детьми.

- Взрослым следует регулярно напоминать детям об опасности, подстерегающей их на зимней дороге. Сопровождайте их во время зимних прогулок. Отпуская ребенка на улицу, научите его правильно и безопасно переходить дорогу, - рекомендуют в Госавтоинспекции.

Также полицейские призывают обращать особое внимание на горки. Если вы обнаружили сооружение, которое имеет выезд на проезжую часть, немедленно позвоните в полицию и сообщите об этом. Либо, если есть возможность, ликвидируйте горку самостоятельно.

- Проследите, чтобы любимая детская зимняя забава не превратилась в трагедию. Регулярно напоминайте детям об опасности! Берегите себя и своих близких! – призывают сотрудники ГИБДД Барнаула.

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