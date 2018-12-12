Барнаульский аэропорт теперь может принимать самолеты в сложных метеоусловиях

СЕГОДНЯ 07:09 2018-12-12T07:09:35+03:00

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В Барнаульском аэропорту им. Германа Титова ввели в эксплуатацию новейшую систему захода воздушных судов. Она является единственной в Западно-Сибирском регионе.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, система обеспечивает автоматический заход на посадку воздушных судов в сложных метеоусловиях, при видимости 800 метров и высоте облачности 50 метров. Ранее, прибывающие в аэропорт самолеты могли совершать посадку, если видимость составляла 900 и более метров, а высота облачности превышала 70 метров, поэтому они были вынуждены лететь в аэропорт Новосибирска.

- Особенность установленного оборудования заключается в использовании при маневрировании и заходе на посадку глобальной навигационной спутниковой системы, - отметили в пресс-службе.

Эта система существенно улучшит регулярность рейсов выполняемых в сложных метеоусловиях и в результате повысит уровень обслуживания жителей и гостей Алтайского края.