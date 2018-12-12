2018-12-12T06:16:41+03:00
Происшествия

Барнаулец поджег свою возлюбленную

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Мужчина облил свою сожительницу легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджог.Мужчина облил свою сожительницу легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджог.Фото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

Житель Барнаула пытался жестоко убить свою сожительницу.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, в конце ноября 43-летний мужчина облил свою 32-летнюю сожительницу легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег. Женщина не умерла – ее в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение с термическими ожогами. До 11 декабря она находилась в коме.

При этом органам следствия мужчина пояснял, что произошел несчастный случай и поэтому женщина обгорела. Однако, придя в сознание, горожанка рассказала правду – что ее пытались убить.

В результате пожара мужчина также получил ожоги и сейчас находится в Центре термических поражений. Тем временем следствием решается вопрос о его задержании, а также предъявлении обвинения – уголовное дело возбудили по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью». Расследование уголовного дела продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт