Барнаулец поджег свою возлюбленную

12 Дек. 06:14 2018-12-12T06:16:41+03:00

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Житель Барнаула пытался жестоко убить свою сожительницу.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, в конце ноября 43-летний мужчина облил свою 32-летнюю сожительницу легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег. Женщина не умерла – ее в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение с термическими ожогами. До 11 декабря она находилась в коме.

При этом органам следствия мужчина пояснял, что произошел несчастный случай и поэтому женщина обгорела. Однако, придя в сознание, горожанка рассказала правду – что ее пытались убить.

В результате пожара мужчина также получил ожоги и сейчас находится в Центре термических поражений. Тем временем следствием решается вопрос о его задержании, а также предъявлении обвинения – уголовное дело возбудили по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью». Расследование уголовного дела продолжается.