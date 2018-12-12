12 Дек. 06:10 2018-12-12T06:10:13+03:00

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Указом президента представитель Республики Алтай в Совете Федерации Владимир Полетаев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Церемония награждения состоялась в Москве 11 декабря в рамках торжественного заседания, посвященного 25-летию Совета Федерации и Конституции РФ.

Награду сенатору вручил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

- Для меня огромная честь носить знак отличия, которым отмечено столько достойных и уважаемых людей. Это общая оценка Республики Алтай на федеральном уровне, – отметил Владимир Полетаев.

Это уже не первая крупная государственная награда Владимира Полетаева. Напомним, в мае 2018 года Владимир Путин наградил сенатора Почетной грамотой президента РФ. Годом ранее Дмитрий Медведев вручил Владимиру Полетаеву Благодарность правительства Российской Федерации.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" вручается гражданам России, внесшим значимый вклад в развитие различных областей трудовой деятельности, включая укрепление законности и обеспечение государственной безопасности.