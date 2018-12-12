2018-12-12T05:22:22+03:00
Общество

В Заринске заменили 19 лифтов на 34 млн рублей

Иван ОЛЕКСЮК
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Краевые власти отчитались от проделанной работе. В этом году в Заринске по программе капремонта заменили 19 лифтов в пяти домах. Общая стоимость работ составила около 34 млн рублей.

- Механизмы оснащены современной электронной системой контроля перегрузки. Она исключает движение подъемника в случае превышения допустимого веса. Для удобства слабовидящих жильцов кнопки внутри кабины - со шрифтом Брайля. Кроме того, в конструкции новых лифтов используются современные лебедки и частотные преобразователи, которые не только обеспечивают высокую плавность хода при движении, но и повышают энергоэффективность, - сообщает краевая администрация.

Всего с начала действия программы капремонта в Заринске отремонтировали более 30 домов, в 19 из них заменили 56 подъемников. В Алтайском крае за время действия программы обновили более 350 подъемных механизмов.

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