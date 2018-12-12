В Барнауле пропал 12-летний школьник

12 Дек. 04:51 2018-12-12T08:27:26+03:00

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Внимание, розыск! В Барнауле пропал 12-летний мальчик. Во вторник, 11 декабря, он ушел из дома и не вернулся.

Приметы: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, глаза карие.

Был одет: коричневая куртка с капюшоном, чёрные брюки, сине-белые кроссовки, синяя шапка.надпись Россия, куртка темно-синяя с меховой опушкой, джинсы синие.

С собой: рюкзак чёрно-вишнёвого цвета.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, либо видел его, просьба сообщить по телефону: 112 или 800-700-54-52 ПСО "Лиза Алерт".

Объявлен сбор волонтеров: сбор на ул. Советской Армии, 54а (школа).

Время сбора: 08:30

Одежда: город.

С собой: скотч, горячее питье.

Также просят откликнуться тех, у кого есть записи видеорегистраторов с 12:00 11 декабря в районе пропажи - ул. Советской Армии и ул. Телефонная.

В УМВД по Барнаулу рассказали, что в последнее время участились случаи ухода детей из дома.

- Часто жители встречают потерявшихся детей и, стараясь сделать хорошее дело, приглашают их к себе домой, например, дождаться утра или звонка родителей. А в это время пропавших несовершеннолетних ищет весь гарнизон полиции, привлекаются волонтеры. Если Вы встретили потерявшегося ребенка, просьба сразу сообщить об этом в полицию, - рассказали в ведомстве.

Около полудня школьника нашли.