2018-12-12T04:35:39+03:00
Общество

Уже немолодые «джентльмены удачи» вскрывали гаражи

Иван ОЛЕКСЮК
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Барнаульские полицейские задержали шайку гаражных воришек. Уже немолодые «джентльмены удачи» вскрывали гаражи и забирали ценные вещи – колеса, электроинструменты и прочее.

Воришки действовали с мая по ноябрь текущего года. Пострадавшие в разное время суток обнаруживали взломанными свои гаражные боксы. Вскоре подозреваемых задержали. Ими оказались ранее судимые мужчины 1966 и 1967 годов рождения.

- Впоследствии выяснилось, что задержанные действовали сообща, гаражи выбирали, обращая внимание на замки, которые легко взломать или подобрать ключ. Похищенное имущество они вывозили в отдельное помещение, где хранили до момента сбыта, - сообщает краевое управление МВД.

В настоящее время по данным фактам сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража).

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