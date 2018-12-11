2018-12-11T17:08:28+03:00
Общество

Стал известен Чемпион Региональной Лиги #КВНАЛТАЙ сезона 2018 года

Дарья САВЕНКО
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Александр ТанковАлександр Танков
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По итогам финала официальной Региональной лиги МС КВН «#КВНАЛТАЙ» сезона 2018 года звание чемпиона и поездку в г. Сочи на фестиваль «КиВиН-2019» получила команда КВН «Твердятич Пихто» (г. Горно-Алтайск).

Вице-чемпионом стала команда КВН «Погналити» (г. Бийск), бронзовым призером стала команда КВН «Первый Космонавт» (г. Барнаул). Четвертое место заняла команда «Сборная Соседей» (г. Кемерово) и пятое место - команда КВН «Союз Нерушимый» (г. Барнаул).

«Лучшей актрисой» финала стала Елена Колтачакова из команды КВН «Твердятич Пихто» (г. Горно-Алтайск). В номинации «Лучший актер» победил Егор Шетеля из команды «Твердятич Пихто», а «Лучшую шутку» придумала команда «Союз Нерушимый» из Барнаула.

Сергей Савишко – один из зрителей финала: «На КВН пришел впервые и сразу все понравилось. Приятно было видеть полный зал, который вместил в себя много молодежи, взрослое поколение и семейные пары с детьми. Жаль, что это последняя игра сезона. Теперь очень жду новый сезон!».

Фотоотчет с Финальной игры #КВНАЛТАЙ 2018 года смотрите уже на этой неделе на сайте Geometria.ru.

Чемпион сезона в лице команды КВН «Твердятич Пихто» получил главный приз - поездку на Международный фестиваль команд КВН в г. Сочи «КиВиН-2019», где будет представлять Лигу «#КВНАЛТАЙ» на 30-м Сочинском фестивале. Будем поддерживать наших победителей и, надеемся, что в следующем году мы увидим их еще и в одной из телевизионных лиг Международного союза КВН.

Подробности смотрите в сообществах «#КВНАЛТАЙ» во «ВКонтакте» vk.com/kvnaltay и «Инстаграм» instagram.com/kvnaltay/ .

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