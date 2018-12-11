2018-12-11T16:40:10+03:00
Общество

Пять новых детсадов строят в Барнауле

Они примут 1,5 тысячи ребятишек
Дарья САВЕНКО
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В Барнауле ведется строительство пяти детских садов, которые примут 1,5 тысячи ребятишек.

Так, строятся садики в кварталах 2006а (улица Ускова, 29), 2009а (улица Ускова, 38), 2011 (улица Взлетная, 54), 2023 (проезд Южный Власихинский, 40) и село Власиха (улица Первомайская, 57). Каждый сад смогут посещать от 275 до 330 детей. Строят их в рамках реализации Указа Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» при краевом и федеральном софинансировании.

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В настоящее время бассейны есть и в 11 детских садах Барнаула. Все воспитанники этих детсадов занимаются бесплатно. Кроме того, семь детских садов (№211, 219, 224, 237, 250, 269, 270) проводят дополнительные платные занятия. В этом случае между родителем и детсадом заключается соответствующий договор (подробнее).

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