Администрация Барнаула встретилась с родителями девочки, обварившей ногу

СЕГОДНЯ 15:56 2018-12-11T15:56:06+03:00

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Заместитель главы администрации города Барнаула Александр Артемов встретился с родителями девочки, которая пострадала в коммунальной аварии в Барнауле.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Артемов сообщил родителям, что с руководством СГК проработан этот вопрос дальнейшего лечения и реабилитации девочки.

- Сибирская генерирующая компания готова взять на себя все обязательства по лечению и реабилитации ребенка до полного выздоровления девочки. Администрация города будет оказать содействие семье, в том числе во взаимодействии с руководством СГК, - сказал Артемов.

Ранее глава города Сергей Дугин поручил социальным службам города взять шефство над девочкой.

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