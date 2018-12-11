Администрация Барнаула встретилась с родителями девочки, обварившей ногу
Заместитель главы администрации города Барнаула Александр Артемов встретился с родителями девочки, которая пострадала в коммунальной аварии в Барнауле.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Артемов сообщил родителям, что с руководством СГК проработан этот вопрос дальнейшего лечения и реабилитации девочки.
- Сибирская генерирующая компания готова взять на себя все обязательства по лечению и реабилитации ребенка до полного выздоровления девочки. Администрация города будет оказать содействие семье, в том числе во взаимодействии с руководством СГК, - сказал Артемов.
Ранее глава города Сергей Дугин поручил социальным службам города взять шефство над девочкой.
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