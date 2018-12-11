2018-12-11T15:56:06+03:00
Общество

Администрация Барнаула встретилась с родителями девочки, обварившей ногу

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Заместитель главы администрации города Барнаула Александр Артемов встретился с родителями девочки, которая пострадала в коммунальной аварии в Барнауле.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Артемов сообщил родителям, что с руководством СГК проработан этот вопрос дальнейшего лечения и реабилитации девочки.

- Сибирская генерирующая компания готова взять на себя все обязательства по лечению и реабилитации ребенка до полного выздоровления девочки. Администрация города будет оказать содействие семье, в том числе во взаимодействии с руководством СГК, - сказал Артемов.

Ранее глава города Сергей Дугин поручил социальным службам города взять шефство над девочкой.

Читайте также

Девятилетняя девочка провалилась в Барнауле в яму с кипятком

Девятилетняя девочка получила сильный ожог ноги в Барнауле, после того как провалилась в яму с кипятком, образовавшуюся из-за коммунальной аварии (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стал известен Чемпион Региональной Лиги #КВНАЛТАЙ сезона 2018 года
Пять новых детсадов строят в Барнауле
15 декабря пройдут два горнолыжных праздника на Алтае
Член избиркома на Алтае попалась на закладке наркотиков
В Рубцовске фура врезалась в стену здания
Вакцинация против энцефалита началась в Алтайском крае
Художественный музей Алтая требует 1,3 млрд рублей на достройку
До -5 градусов потеплеет 12 декабря в Барнауле
Продукция «Эвалар» получила знак качества «Лучшее – детям»
Глава Барнаула поручил взять шефство над девочкой, обварившей ногу
Снежный городок начали возводить около ДК «Трансмаш» в Барнауле
Корейская компания Samsung требует от алтайской фирмы 22 млн рублей
Барнаулец дал позвонить другу и потерял 20 тысяч рублей
Барнаульцы жалуются на закрытые эвакуационные выходы в торговых центрах
До конца года на «Белокурихе-2» запустят подъемник
Военные перекроют трассы в Алтайском крае
128 тысяч новогодних подарков от Виктора Томенко готовят в Алтайском крае
Шок: барнаульцы греются в квартире открытым огнем из газовой комфорки
Момент наезда на 72-летнюю женщину в Рубцовске попал на видео
На Алтае мужчина похитил из мягкой игрушки более 30 тысяч рублей
Экс-глава алтайского УФМС брал взятки иконами и деньгами