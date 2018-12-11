2018-12-11T15:56:06+03:00
Общество

Администрация Барнаула встретилась с родителями девочки, обварившей ногу

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Заместитель главы администрации города Барнаула Александр Артемов встретился с родителями девочки, которая пострадала в коммунальной аварии в Барнауле.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Артемов сообщил родителям, что с руководством СГК проработан этот вопрос дальнейшего лечения и реабилитации девочки.

- Сибирская генерирующая компания готова взять на себя все обязательства по лечению и реабилитации ребенка до полного выздоровления девочки. Администрация города будет оказать содействие семье, в том числе во взаимодействии с руководством СГК, - сказал Артемов.

Ранее глава города Сергей Дугин поручил социальным службам города взять шефство над девочкой.

Читайте также

Девятилетняя девочка провалилась в Барнауле в яму с кипятком

Девятилетняя девочка получила сильный ожог ноги в Барнауле, после того как провалилась в яму с кипятком, образовавшуюся из-за коммунальной аварии (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт