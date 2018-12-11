В Рубцовске фура врезалась в стену здания
Дорожно-транспортное происшествие с участием фуры произошло вечером в понедельник, 10 декабря, на Веселоярском тракте в Рубцовске.
Как сообщили в ГИБДД по Алтайскому краю, водитель 1968 года рождения, управляя грузовиком Volvo, врезался в бетонный блок и стену здания. В результате аварии пострадал пассажир фуры, мужчина 1989 года рождения. Госпитализация ему не потребовалась.
Не исключено, что у грузового автомобиля отказали тормоза.
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