В Рубцовске фура врезалась в стену здания

СЕГОДНЯ 14:04 2018-12-11T14:04:46+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием фуры произошло вечером в понедельник, 10 декабря, на Веселоярском тракте в Рубцовске.

Как сообщили в ГИБДД по Алтайскому краю, водитель 1968 года рождения, управляя грузовиком Volvo, врезался в бетонный блок и стену здания. В результате аварии пострадал пассажир фуры, мужчина 1989 года рождения. Госпитализация ему не потребовалась.

Не исключено, что у грузового автомобиля отказали тормоза.

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