2018-12-11T13:33:21+03:00
Общество

Вакцинация против энцефалита началась в Алтайском крае

Сейчас можно поставить первую прививку из трех
Анна СЕМИНА
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Вакцинация началасьВакцинация началасьФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае началась вакцинация населения против клещевого вирусного энцефалита.

Так сложилось, что наш регион относится к территориям с природными очагами энцефалита. По данным алтайского управления Роспотребнадзора, ежегодно за помощью медиков по поводу присасывания клещей обращаются 9-12 тысяч человек. Так, к примеру, согласно статистике, в этом году зарегистрирован 9831 пострадавший. Из них 3118 – это дети. Кстати, в целом показатели на две тысячи меньше, чем в 2017 году (11849 человек).

- При исследовании снятых с пострадавших клещей, в 2,5% случаев выявлено наличие вируса энцефалита, в 15,9% - возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, - сообщают в пресс-службе ведомства.

В этом году 32 человека все же заразились боррелиозом, 393 – сибирским клещевым тифом, у 22-х комиссионно подтвердили энцефалит. При этом все они не были привиты от опасного заболевания и не обращались к врачам для введения иммуноглобулина. Тем не менее, летальных исходов зарегистрировано не было.

Сейчас самое время поставить первую прививку от энцефалита. Всего же их понадобится комплекс из трех. Следующая вакцинация пройдет в таком случае в марте-апреле, а третья – через год.

- Бесплатно прививки проводятся детям до 17 лет, проживающим на территориях с высоким риском заражения клещевым энцефалитом, - говорят в Роспотребнадзоре.

Все остальные могут привиться в страховых компаниях и медицинских учреждениях по месту жительства.

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