Художественный музей Алтая требует 1,3 млрд рублей на достройку

11 Дек. 13:27 2018-12-11T14:08:01+03:00

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1,3 млрд рублей необходимо для того, чтобы достроить здание Государственного художественного музея Алтайского края в Барнауле, сообщает ТАСС.

- В конце августа я встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, и одним из вопросов был вопрос по поддержке со стороны федерального правительства планов по завершению работ на Государственном художественном музее. Речь шла, чтобы со стороны федерального бюджета была поддержка на 300 млн рублей, чтобы приобрести современное оборудование для хранения музейных фондов и современного проведения выставок. В целом еще, наверное, 1 млрд рублей, помимо этих 300, надо вкладывать, чтобы завершить работы. Я думаю, что за два года мы сможем реализовать этот проект, к началу 2021 года ввести его в эксплуатацию, - сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Изначально сдать объект должны были через три года после начала реконструкции - в 2015 году. Однако сроки сдвинулись на 2017-й. Контракт сначала был разорван с компаний «СтройГАЗ», а затем «Селф». Однако именно ее в ноябре 2018 года допустила конкурсная комиссия к работам по достройке.