2018-12-11T13:01:24+03:00
Общество

До -5 градусов потеплеет 12 декабря в Барнауле

Дарья САВЕНКО
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До -5 градусов потеплеет 12 декабря в БарнаулеДо -5 градусов потеплеет 12 декабря в БарнаулеФото: Дарья САВЕНКО
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В ближайшие несколько дней дневная температура в Барнауле поднимется до -5…-9 градусов.

Как сообщают синоптики, а ночь на среду, 12 декабря, температура в краевой столице опустится до -19...-21 градусов, а днем поднимется до -5...-7. Во второй половине дня небольшой снег, утром изморозь, на дорогах гололедица, ветер южный, 2-7 м/с. По региону ночью -18...-23, в западных районах -8...-13, днем -4...-9 градусов. В отдельных районах снег, утром местами по востоку изморозь, на дорогах гололедица, ветер южный, 2-7 м/с с усилением по югу до 12 м/с.

В ночь на четверг, 13 декабря, в Барнауле похолодает до -12...-14 градусов, днем столбик термометра поднимется до -8...-10. В начале дня снег, на дорогах гололедица, ветер западный, 2-7 м/с. По Алтайскому краю ночью -17...-22, местами -10...-15, днем -7...-12. В отдельных районах снег, на дорогах гололедица, ветер западный, 2-7 м/с с усилением до 12 м/с.

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