Продукция «Эвалар» получила знак качества «Лучшее – детям»

СЕГОДНЯ 12:06 2018-12-11T12:06:25+03:00

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Детский витаминный комплекс «Бэби формула Мишки» от «Эвалар» вновь подтвердил свое право на обладание сертификатом «Лучшее детям». Вручение награды состоялось на торжественной церемонии, прошедшей в Общественной палате РФ.

Мониторинг продукции и услуг для детей провели Комиссия Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии совместно с рядом общественных организаций. Участниками конкурса стали несколько сотен товаров и услуг для детей.

- Мы благодарны жюри за высокую оценку качества нашего продукта для детей «Бэби формула Мишки. Мультивитамины». Отмечу, что для выпуска детских витаминов у нас запущена отдельная производственная линия – это позволяет нам максимально жестко контролировать качество этой категории продукции. На сегодняшний день у нас уже 10 витаминных продуктов для детей, в ближайшее время мы готовим к запуску интересные новинки, - отметила председатель Совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева.

Знак «Лучшее – детям» является системой добровольной сертификации продукции детского ассортимента, услуг для детей и подростков и направлен на повышение качества жизни подрастающего поколения. Он информирует потребителя о том, что маркированная этим знаком продукция не только безопасна, но и качественна. На основании решения о присвоении знака качества предприятиям дается официальное право на маркировку им соответствующей продукции сроком на 2 года.