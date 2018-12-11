Глава Барнаула поручил взять шефство над девочкой, обварившей ногу

11 Дек. 12:00 2018-12-11T12:08:28+03:00

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Глава города Сергей Дугин поручил социальным службам города взять шефство над девочкой, которая пострадала в результате коммунальной аварии в Барнауле.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Дугину постоянно докладывают о состоянии здоровья ребенка. Социальные службы и комитет по образованию города пытаются связаться с родителями девочки.

Сергей Дугин поручил заместителю главы города Александру Артемову совместно с руководством СГК проработать вопрос помощи семье в проведении лечения и реабилитации пострадавшего ребенка. В Сибирской генерирующей компании проведут служебное расследование, по итогам которого будет принято решение о дисциплинарной ответственности.

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