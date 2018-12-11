Снежный городок начали возводить около ДК «Трансмаш» в Барнауле

СЕГОДНЯ 11:25 2018-12-11T11:25:59+03:00

Новый год уже близко Фото: Дарья САВЕНКО

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В краевой столице на площади рядом с ДК «Трансмаш», у здания по проспекту Ленина, 152, начались работы по строительству и новогоднему оформлению снежного городка.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работники подрядной организации сформировали там большую снежную горку, а вскоре приступят к установке на площади 14-метровой искусственной ели с иллюминацией и игрушками.

Площадь украсят светящиеся шары, пятнадцать ледяных постаментов из кубов высотой 1,5 метра и шириной 1 метр, а также трехметровые снежные фигуры Деда Мороза, Снегурочки, Восточного символа года и цифры «2019». Во все ледяные фигуры будет вмонтирована LED-подсветка. Помимо этого, на территории построят еще две малые ледяные горки для детей, а входе в «сказку» сделают ледяные ворота высотой около 3,5 метров.

Праздничная программа, посвященная открытию елки и снежного городка в Октябрьском районе, состоится 29 декабря в 17.00.