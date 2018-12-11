Корейская компания Samsung требует от алтайской фирмы 22 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:34 2018-12-11T10:36:48+03:00

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В отношении гендиректора алтайской компании "СотКом" возбудили уголовное дело. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Как сообщает издание «Толк», в 2012 году "СотКом" принял участие в программе Samsung "MCS-бонус", мотивирующей продажи техники этой марки в России. За продажу начислялись бонусы. Два года фирма продавала телефоны и получала за это мотивационные бонусы. Но потом корейский гигант предъявил претензию - "СотКом" продал товар не в розницу, а оптом в сеть DNS.

- В то время у DNS была политика демпинга, а Samsung это не поощрял и товар напрямую им не продавал. В итоге эти две фирмы наладили отношения. А мы остались "крайними", - рассказал Андрей.

Также обвинение настаивает на том, что гендиректор предоставила Samsung ложные адреса точек, где продажа техники корейского бренда осуществлялась в розницу.

Представитель компании уверяет - все обвинения беспочвенны. В правилах Samsung не было указано, может ли компания производить продажу телефонов только в розницу или оптом. А что касается розничной торговли, то "СотКом" представил в суд доказательства наличия точек: налоговые декларации, договоры аренды.

Тем не менее, суд не принял во внимание никакие доводы. Директор компании получила четыре года условно. Также ее обязали заплатить 11 млн рублей, которые фирма получила в качестве бонусов от продажи в DNS. Кроме этого был изъят товар "СотКома" на 4 млн рублей и передан на хранение "Самсунгу".

Сейчас дело по иску в таком же размере, 11 млн рублей, но уже к юрлицу ООО "СотКом", рассматривает Арбитражный суд края. Итого юристы "Самсунга" хотят получить 22 млн рублей и с директора, и с ООО "СотКом". Алтайские бизнесмены готовы пойти на мировую. Но представители корейского гиганта продолжают гнуть линию о возмещении убытка, причем единовременно.