Барнаулец дал позвонить другу и потерял 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:09 2018-12-11T10:09:06+03:00

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Полицейские краевой столицы задержали мужчину, который похитил у своего знакомого 20 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, оба мужчины встретились случайно на улице. Задержанный попросил мобильный телефон для звонка, но вместо этого зашел в приложение банка и перевел на свой мобильный телефон 20 тысяч рублей. Потом он отдал телефон и знакомому и быстро скрылся. Вскоре барнаулец увидел, что на его счету не хватает 20 тысяч рублей и обратился в полицию.

Вскоре полицейские задержали горе-знакомого. 41-летний мужчина дал признательные показания. Уголовное дело возбудили по статье «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

Сотрудники полиции напоминают жителям краевой столицы быть внимательными при передачи мобильных малознакомым людям.