2018-12-11T09:36:05+03:00
Общество

Барнаульцы жалуются на закрытые эвакуационные выходы в торговых центрах

К счастью, информация не подтвердилась
Анна СЕМИНА
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Проверка аварийных выходовПроверка аварийных выходовФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Житель Барнаула пожаловался в Главное управление МЧС России по Алтайскому краю на то, что в одном из торговых центров закрыты эвакуационные выходы.

Все мы помним трагедию в кемеровской «Зимней вишне» и повторения наверняка никто не хочет. Поэтому бдительные жители Барнаула продолжают проверять торговые центры на соблюдение пожарной безопасности.

- В адрес Главного управления МЧС России по Алтайскому краю поступило обращение гражданина о том, что на первом этаже торгового центра «Гулливер» закрыты эвакуационные выходы на замок, - рассказывает инженер отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы Алексей Беловодский.

Чтобы проверить эту информацию, в торговый центр с проверкой отправились сотрудники надзорного ведомства. Ревизию проводили вместе с членами общественного совета. В итоге, данные о том, что эвакуационные выходы закрыты, не подтвердилась.

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