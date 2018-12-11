2018-12-11T09:36:05+03:00
Общество

Барнаульцы жалуются на закрытые эвакуационные выходы в торговых центрах

К счастью, информация не подтвердилась
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Проверка аварийных выходовПроверка аварийных выходовФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Изменить размер текста:

Житель Барнаула пожаловался в Главное управление МЧС России по Алтайскому краю на то, что в одном из торговых центров закрыты эвакуационные выходы.

Все мы помним трагедию в кемеровской «Зимней вишне» и повторения наверняка никто не хочет. Поэтому бдительные жители Барнаула продолжают проверять торговые центры на соблюдение пожарной безопасности.

- В адрес Главного управления МЧС России по Алтайскому краю поступило обращение гражданина о том, что на первом этаже торгового центра «Гулливер» закрыты эвакуационные выходы на замок, - рассказывает инженер отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы Алексей Беловодский.

Чтобы проверить эту информацию, в торговый центр с проверкой отправились сотрудники надзорного ведомства. Ревизию проводили вместе с членами общественного совета. В итоге, данные о том, что эвакуационные выходы закрыты, не подтвердилась.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24