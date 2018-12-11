2018-12-11T09:03:17+03:00
Общество

До конца года на «Белокурихе-2» запустят подъемник

Дарья САВЕНКО
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До конца года на «Белокурихе-2» запустят подъемникДо конца года на «Белокурихе-2» запустят подъемникФото: предоставлено пресс-службой
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До конца 2018 года на горнолыжном курорте «Белокуриха-2» запустят подъемник.

Как рассказала пресс-секретарь АО «Курорт Белокуриха» Станислава Ваулина, на «Мишину гору» завезли 11 промежуточных опор с комплектующими, и рабочие уже приступили к их монтажу. Запустить подъемник планируют до конца этого года.

– Аналогов комплексу, что мы строим на «Белокурихе-2», до сих пор не было в Алтайском крае. Трассы аттестованы международной федерацией FIS для спортивных соревнований в дисциплине слалом, но при этом они также подходят для любителей и новичков, – подчеркивает директор горнолыжного комплекса Владислав Меркулов.

В этом году рядом с подъемником будут работать пункт проката, теплое кафе с аутентичной атмосферой и вместительная парковка. К новому сезону также реконструирована тюбинговая трасса длиной 240 метров.

Напомним, горнолыжный комплекс «Мишина гора» презентовали в январе 2018 года. На сегодняшний день в его составе две километровые трассы с уклоном 250 м и тюбинговая трасса 240 м.

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