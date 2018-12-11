2018-12-11T08:22:25+03:00
Общество

Военные перекроют трассы в Алтайском крае

Дарья САВЕНКО
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В ближайшие два дня – 11 и 12 декабря 2018 года на нескольких трассах в Алтайском крае будет временно ограничено движение из-за прохождения военных колонн.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, 11 декабря с 17:10 до 20:50 будет временно ограничено движение на автодороге «н.п. Полковниково – автодорога Р-256 (от 257 до 262 км)». В этот же день с 21:40 до 24:40 перекроют проезд на автодороге «(н.п. Полковниково) – н.п. Полковниково – Р-256 – (н.п. Контошино)». Кроме того, 11 декабря с 23:40 до 02:40 будет временно ограничено движение на автодороге «Косиха – Р-256 – (н.п. Косиха)».

В среду, 12 декабря, с 19:00 до 22:00 будет перекрыта автодорога «(н.п. Налобиха) – автодорога Р-256 – (н.п. Контошино)», а с 19:05 до 22:05 ограничат движение на автодороге «(от 262 до 267 км) – а/д Р-256».

Заранее планируйте свою поездку.

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