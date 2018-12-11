2018-12-11T07:31:10+03:00
Общество

128 тысяч новогодних подарков от Виктора Томенко готовят в Алтайском крае

Дарья САВЕНКО
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В Алтайском крае изготовят около 128 тысяч новогодних губернаторских подарков для детей. Об этом рассказал в ходе оперативного совещания в правительстве края министр образования и науки региона Максим Костенко.

Подарки от Виктора Томенко получат все учащиеся с первого по четвертый классы, дети с ограниченными возможностями здоровья и оставшиеся без попечения родителей, дети, нуждающиеся в социальной поддержке.

Костенко отметил, что в этом году общий вес кондитерских изделий увеличится. Помимо конфет, в праздничную коробку вложат канцелярские принадлежности, буклет с гимнастикой для глаз, картонный органайзер.

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