2018-12-11T11:40:02+03:00
Общество

128 тысяч новогодних подарков от Виктора Томенко готовят в Алтайском крае

Дарья САВЕНКО
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128 тысяч новогодних подарков от Виктора Томенко готовят в Алтайском крае128 тысяч новогодних подарков от Виктора Томенко готовят в Алтайском краеФото: Дарья САВЕНКО
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В Алтайском крае изготовят около 128 тысяч новогодних губернаторских подарков для детей. Об этом рассказал в ходе оперативного совещания в правительстве края министр образования и науки региона Максим Костенко.

Подарки от Виктора Томенко получат все учащиеся с первого по четвертый классы, дети с ограниченными возможностями здоровья и оставшиеся без попечения родителей, дети, нуждающиеся в социальной поддержке.

Костенко отметил, что в этом году общий вес кондитерских изделий увеличится. Помимо конфет, в праздничную коробку вложат канцелярские принадлежности, буклет с гимнастикой для глаз, картонный органайзер.

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