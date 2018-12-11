2018-12-11T07:22:25+03:00
Происшествия

Шок: барнаульцы греются в квартире открытым огнем из газовой комфорки

САПОЖКОВА Александра
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В одной из квартир 4-этажного дома по проспекту Комсомольскому, 111, в Барнауле жильцы греются открытым огнем. А в качестве источника горения выступает газ из комфорки.

Как сообщает «МК на Алтае», в доме 1942 года постройки который год проблемы с отоплением. Температура в квартирах составляет всего 12 градусов. Причем проблема только в одном подъезде, где живет много пенсионеров. Там же проживает мать с 19-летним сыном. Семья неблагополучная. У парня, по словам соседей, имеются психические отклонения.

- Чтобы согреться, он разжигает открытый огонь прямо в квартире! – возмущаются жильцы. Несмотря на то, что газ может взорваться, мать поджигателя не может его усмирить.

Впрочем, возмущаются жильцы и тем, что в управляющей компании никак не решают проблему с отоплением.

- Сколько мы звонили — ни разу не приходили. Только заявки принимают. Одна бабушка-инвалид ходит по квартире в шапке, куртке и сапогах! Мы отнесли заявление в прокуратуру, - сообщила представитель инициативной группы.

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