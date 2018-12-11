Момент наезда на 72-летнюю женщину в Рубцовске попал на видео

СЕГОДНЯ 06:56 2018-12-11T06:56:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 10 декабря, в городе Рубцовске Алтайского края произошло ДТП с участием 72-летней женщины. Момент, когда ее сбила машина, попал в камеры видеонаблюдения.

Момент ДТП на пр. Ленина в районе ост Кирова. 10.12.18 Сбили пешехода.

Первыми об этом происшествии сообщили очевидцы. Авария произошла на проспекте Ленина в районе остановки Кирова. На кадрах видно, как женщина сначала беспрепятственно переходит через одну дорогу, затем подходит ко второй. Водитель «Волги» ее пропускает, затем она видит, что по другой полосе мчится легковушка, которая судя по всему, не собирается тормозить. Пенсионерка ускоряется, но не успевает добежать до тротуара. Водитель иномарки «усаживает» ее на капот.

Как позже сообщат в ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие произошло в 15.15. Автомобиль Opel Corsa за рулем которого был 35-летний водитель не снизил скорость и не затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил 72-летнюю женщину.

У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга, перелом правой руки. Женщину госпитализировали.