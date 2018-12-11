На Алтае мужчина похитил из мягкой игрушки более 30 тысяч рублей
Полицейские задержали мужчину, который похитил у своей знакомой 31,5 тысячу рублей. Инцидент произошел в сентябре в селе Новоселовка Шелаболихинского района
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 43-летний местный житель, взломав замок, залез в дом односельчанки и похитил 31,5 тысячу рублей и сотовый телефон, стоимостью 5 тысяч рублей.
В дом мужчина проник ночью, когда хозяйки не было. О том, что женщина хранит деньги в мягкой игрушке, мужчина знал. Ранее он неоднократно был в гостях и видел, куда знакомая прячет сбережения.
Он признался в краже и рассказал, что потратил деньги на свои личные нужды. Сотовый телефон полицейские изъяли. Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Ранее мужчина уже был судим за кражи.