2018-12-11T06:53:46+03:00
Происшествия

На Алтае мужчина похитил из мягкой игрушки более 30 тысяч рублей

Дарья САВЕНКО
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На Алтае мужчина похитил из мягкой игрушки более 30 тысяч рублейНа Алтае мужчина похитил из мягкой игрушки более 30 тысяч рублейФото: предоставлено пресс-службой
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Полицейские задержали мужчину, который похитил у своей знакомой 31,5 тысячу рублей. Инцидент произошел в сентябре в селе Новоселовка Шелаболихинского района

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 43-летний местный житель, взломав замок, залез в дом односельчанки и похитил 31,5 тысячу рублей и сотовый телефон, стоимостью 5 тысяч рублей.

В дом мужчина проник ночью, когда хозяйки не было. О том, что женщина хранит деньги в мягкой игрушке, мужчина знал. Ранее он неоднократно был в гостях и видел, куда знакомая прячет сбережения.

Он признался в краже и рассказал, что потратил деньги на свои личные нужды. Сотовый телефон полицейские изъяли. Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Ранее мужчина уже был судим за кражи.

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