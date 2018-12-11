Экс-глава алтайского УФМС брал взятки иконами и деньгами
Бывший врио начальника Управления ФМС России по Алтайскому краю и Республике Алтай Александр Жданов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Следствие установило, что с декабря 2014 по декабрь 2016 года обвиняемый получил взятку: деньги и икону. Общая сумма составила 1 193 300 рублей.
- Взятку он получил от директора филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» Музалевского. Он оказывал физическим и юридическим лицам информационные и консультационные услуги в сфере миграции, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
Деньги, которые он передал Жданову, в частности должны были пойти на то, чтобы принимались определенные юридически значимые решения. Причем своим подчиненным Жданов сказал, чтобы непосредственных заказчиков они отправляли только в Филиал и Общества, подконтрольные Музалевскому.
В мае этого года Музалевского осудили за мошенничество на три года условно. Помимо этого по иску с него взыскали 1 млн 700 тысяч рублей.
Что касается бывшего врио начальника Управления ФМС России, то на его имущество и деньги наложен арест на сумму 1 130 000 рублей. При этом своей вины он так и не признал. Уголовное дело передано в суд.