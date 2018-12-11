Экс-глава алтайского УФМС брал взятки иконами и деньгами

11 Дек. 06:32 2018-12-11T06:40:52+03:00

Теперь он пойдет под суд

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Бывший врио начальника Управления ФМС России по Алтайскому краю и Республике Алтай Александр Жданов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Следствие установило, что с декабря 2014 по декабрь 2016 года обвиняемый получил взятку: деньги и икону. Общая сумма составила 1 193 300 рублей.

- Взятку он получил от директора филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» Музалевского. Он оказывал физическим и юридическим лицам информационные и консультационные услуги в сфере миграции, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Деньги, которые он передал Жданову, в частности должны были пойти на то, чтобы принимались определенные юридически значимые решения. Причем своим подчиненным Жданов сказал, чтобы непосредственных заказчиков они отправляли только в Филиал и Общества, подконтрольные Музалевскому.

В мае этого года Музалевского осудили за мошенничество на три года условно. Помимо этого по иску с него взыскали 1 млн 700 тысяч рублей.

Что касается бывшего врио начальника Управления ФМС России, то на его имущество и деньги наложен арест на сумму 1 130 000 рублей. При этом своей вины он так и не признал. Уголовное дело передано в суд.