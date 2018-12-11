2018-12-11T06:32:57+03:00
Общество

Тепло вернулось во все дома Барнаула, пострадавшие от коммунальной аварии

Дарья САВЕНКО
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Тепло вернулось во все дома Барнаула, пострадавшие от коммунальной аварииТепло вернулось во все дома Барнаула, пострадавшие от коммунальной аварииФото: пресс-службы администрации Барнаула
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По данным на утро вторника, 11 декабря, полностью восстановлено теплоснабжение домов и социальных объектов в микрорайоне ВРЗ, пострадавшие от коммунальной аварии.

Напомним, авария, которая произошла в Барнауле 8 декабря на улице Водопроводной, 142, оставила без тепла и горячей воды 55 многоквартирных домов, 245 частных, а также два детских сада, две школы, Алтайский государственный колледж с общежитием, три поликлиники и Дом культуры «Октябрьский». Утром в понедельник, 10 декабря, администрация отчиталась, что отопление подано во все многоквартирные дома и социальные объекты. Частные дома также подключили к отоплению, но не все – четыре дома остались в холодном плену. И вот, теперь и там дали тепло.

Также завершены восстановительные работы на участке теплотрассы по адресу Маяковского, 8, в результате которого накануне под отключение теплоснабжения попали три многоквартирных жилых дома, 20 домов частного сектора и два административных здания.

Устранено и повреждение водопровода по улице Смольной, 50. Временное ограничение водоснабжения коснулось трех многоквартирных домов, 70 домов частного сектора, школы, поликлиники, без горячего водоснабжения оставались семь многоквартирных домов и детский сад. В настоящее время подача тепла и воды по указанным адресам осуществляется в рабочем режиме.

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Сразу после того, как отопление отключили, температура в квартирах и домах начала опускаться вниз, и людям пришлось вспоминать известные способы согреться (подробнее).

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