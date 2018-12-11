2018-12-11T04:36:21+03:00
Общество

За температурой в Каменской ЦРБ следят два министра

Дарья САВЕНКО
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Напряженная ситуация в настоящий момент складывается в Каменской ЦРБ – температура в помещениях там на уровне +19...+20 градусов, однако в инфекционном отделении еще ниже – до +14.

Как сообщает Крайздрав, для поддержания норматива используются тепловая пушка и электрообогреватели. По распоряжению губернатора Алтайского края Виктора Томенко к решению ситуации с понижением температуры в Каменской ЦРБ подключен министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев и министр здравоохранения Дмитрий Попов.

- Медицинскую эвакуацию мы пока не предпринимаем, помещения «догреваем» до нужной температуры. До главы муниципалитета информацию донесли, надеемся на скорейшее выравнивание ситуации, - рассказал Попов.

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