В Алтайском крае врачам повысят оклад

11 Дек. 04:10 2018-12-11T04:42:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство здравоохранения Алтайского края пересмотрело структуру зарплаты врачей. С нового года окладную часть увеличат, а стимулирующие выплаты – сократят.

– В структуре содержательной части стимулирующие выплаты уменьшаются, то есть вот эта балльная система за достижение определенных результатов, а гарантированная окладная часть увеличивается двукратно. Это не значит, что плюсом к заработной плате произойдет увеличение на 47 процентов, а вот некая гарантированность оплаты труда, – цитирует слова министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова "Наши Новости".

Министр ответил и на вопрос о 14-й поликлинике в Индустриальном районе Барнаула, которую очень ждут жители застраивающихся кварталов. Дмитрий Попов рассказал, что проектно-сметная документация до сих пор на согласовании, а строительство должно начаться во второй половине следующего года.